Что будет с ценами на «вторичку» с 1 августа

Эксперты, опрошенные изданием Life, поделились своими прогнозами относительно цен на вторичные квартиры с 1 августа. По мнению некоторых специалистов, на рынке можно будет увидеть снижение стоимости жилья.

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Они считают, что падение цен будет наблюдаться в связи с падающим спросом. Эксперты указывают на отсутствие предпосылок для снижения ключевой ставки в обозримом будущем. В компании «ИНКОМ-Недвижимость» предположили, что ценовая коррекция будет плавной — около 1% в месяц.

В группе компаний «Самсон» отметили, что в целом цена вторичного рынка не потерпит значительных изменений. Подчеркивается, что корректировка ставок и условий по ипотекам дадут снижение продаж на первичном рынке.

«Соответственно, застройщики начнут реагировать на данный факт скидками и выгодными предложениями для клиентов. Новые, современные комплексы будут так или иначе привлекательнее, чем «вторичка» по аналогичной стоимости», - пишет издание со ссылкой на представителя группы компаний.



В строительной компании «Дом Лазовского» прогнозируют сезонное повышение спроса на вторичную недвижимость в Москве в сентябре. Оно, как уточнили там, будет связано с активизацией после периода летних отпусков. Аналогичная динамика ожидается на рынке Подмосковья, считают в фирме. Там отмечают, что речь идет об удобных локациях с развитой инфраструктурой.

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