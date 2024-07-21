Аренда жилья в России продолжает дорожать. Что будет с ценами к осени

Спрос на долгосрочную аренду квартир, а вместе с ним и цены, обычно увеличиваются к сентябрю. Как минимум потому, что в крупные города приезжают на учёбу студенты. Однако в этом году подорожание началось ещё в середине лета. Рассказываем, насколько больше придётся выложить за съёмное жильё и как изменятся цены осенью.

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Как выросли цены

Согласно данным «ЦИАН.Аналитики» по 16 городам-миллионникам + Московской и Ленинградской области, средняя стоимость долгосрочной аренды в середине июля:

однокомнатные — 29 400 рублей/месяц;

двухкомнатные — 43 400 рублей/месяц.

Оба типа прибавили к цене по 3,7%.

Но сильнее всего за месяц выросла средняя стоимость аренды в Санкт-Петербурге. Однушка — на 9%, до 40 400 рублей. В Москве однушка за тот же период подорожала на 7%, до 61 000 рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры в столице подорожали на 6%, до 104 500 рублей.

Что будет

Накануне осени спрос вырастет, а активность арендаторов будет увеличиваться, и средние ставки поднимутся ещё на 10–15%, считает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Роста цен ожидает и руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков. Но он напомнил, что на рынке в любом случае остаются доступные варианты: квартиры в старом фонде и новые предложения.