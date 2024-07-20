Кабмин обсуждает семейную ипотеку на "вторичке" в регионах

Правительство РФ к концу месяца представит президенту предложения о предоставлении льготной ипотеки на вторичном рынке семьям с детьми в регионах, где строят мало жилья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас работа над этими поручениями.

"В настоящее время проект доклада президенту РФ находится в экспертной проработке и будет представлен президенту в установленные сроки", - говорится в сообщении.



Также планируется представить предложения по предоставлению жилья молодым и многодетным семьям, члены которых работают на территориях опережающего развития.

Ранее такие поручения давал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Ответственный за их исполнение премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен отчитаться о проделанной работе к 30 июля.