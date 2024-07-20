Хуснуллин допустил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность пересмотра условий программы «Семейная ипотека».

Соответствующее заявление он сделал в Уфе по итогам рабочей поездки в столицу Башкирии.

Он отметил, что пересмотр «Семейной ипотеки» возможен по итогам мониторинга реализации перезапущенной с 1 июля программы.

«Сейчас мы смотрим как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — указал вице-премьер.



По его словам, в течение трёх месяцев кабмин будет наблюдать за происходящим и если понадобятся какие-нибудь меры по изменению программы, то правительство будет их изучать.

Ранее в России семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома была продлена до 2030 года.