В СберСити в Рублёво-Архангельском дан старт строительству новой станции метро

Герман Греф и Сергей Собянин также осмотрели уже построенный жилой квартал B10, в котором начали выдачу ключей первым жителям

© пресс-служба Сбера

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству новой станции метро «Рублёво-Архангельское» на территории умного города СберСити на западе Москвы. Новая станция метро входит в третий участок строящейся Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена. Всего в состав новой линии войдут 10 станций.

Сергей Собянин и Герман Греф также осмотрели первый построенный жилой квартал В10 СберСити и применяемые в нём технологические решения. Сбер начал возводить инженерную инфраструктуру в Рублёво-Архангельском в 2019 году, а строить первые жилые объекты — в 2022 году. Сейчас на разных стадиях работы находится 1,5 млн кв. м недвижимости. Всего же к 2032 году будет построено 5 млн кв. м на общей площади в 461 гектар.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Умный город СберСити — это совместный проект Сбера и мэрии Москвы, без поддержки которой мы не смогли бы реализовать и половину тех идей, которые здесь есть. Это экологически чистый умный город, который основан на самых современных энергосберегающих технологиях. Во всех домах будет огромное количество инноваций. Прекрасные улицы, сочетающиеся с широкими проспектами, беговыми и пешеходными прогулочными дорожками; более 10 километров благоустроенной набережной Москвы-реки — с парками и садами, с японским садом, который будет построен на берегу озера. Ещё один большой плюс — транспортная доступность до города. Благодаря станции метро, строительство которой мы сегодня запустили, поездка до центра будет занимать всего 17 минут. И это делает район абсолютно уникальным. Всего нам предстоит построить более 10 миллионов квадратных метров самого продвинутого микрорайона Москвы. Здесь мы собрали самый передовой опыт, инкорпорировали сюда все технологии, которые привезли со всего мира, и разработали целый ряд уникальных собственных технологий, которые ранее нигде не применялись. Это будет флагманский проект Москвы».



На территории умного города также появится остановка сети речных электротрамваев. Водный маршрут свяжет СберСити с другими районами столицы. В ближайшее время для жителей умного города запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская», «Строгино» и МЦД «Павшино».

В активной фазе строительства в СберСити находятся шесть жилых кварталов. Первый квартал В10 на 168 квартир введён в эксплуатацию, жители начали получать ключи от квартир. В СберСити сейчас строятся и объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 350 мест и школа на 1030 учащихся. Открытие детского сада запланировано на второй квартал 2025 года, а школы — на сентябрь 2026 года. Также на территории умного города появится кампус «Школы 21» —школы цифровых технологий Сбера.

Параллельно возводится многофункциональный офисный кластер, который будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2025 и 2026 годах. В новом деловом центре столицы и области расположатся современные офисы общей площадью 815 тыс. кв. м. Они рассчитаны на 70 тыс. рабочих мест, из которых более 25 тыс. будут предназначены для сотрудников Сбера и компаний-партнёров.

В умном городе большое внимание уделяется экологии и бережному отношению к природе. Применяется комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора. Во всех квартирах предусмотрены кухонные диспоузеры. В каждом дворе устанавливаются инлеты — специальные приёмные устройства вакуумной системы мусороудаления. Ввод в эксплуатацию первой части системы вакуумного мусороудаления запланирован на конец 2024 года. Парки и скверы занимают 30% территории СберСити, дополнительно здесь будет высажено 10 тыс. саженцев.