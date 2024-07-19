Банк России объявил о покупке делового центра в Москве

Банк России покупает строящийся деловой центр SLAVA около станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает регулятор.

Как передает ЦБ, они передадут Росимуществу большую часть зданий, которыми владеют сегодня, но здание на Неглинной останется за регулятором.

— Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором, — рассказал Банк России.



Сообщается, что планируемый срок передачи объекта Банку России ­— I квартал 2026 года.

Эксперт Михеев оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Михеев подчеркнул, что основным фактором здесь является инфляция, и Центральный Банк вынужден повышать ставку для ее сдерживания.