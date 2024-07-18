Банки обяжут предупреждать заемщиков о рисках при оформлении ипотеки

Банки должны будут предупреждать заемщиков о рисках при оформлении ипотеки, а заемщики — своей подписью подтвердить, что им разъяснена данная информация. Об этом сообщается на сайте Центробанка 18 июля.

По данным регулятора, комитет по стандартам деятельности банков одобрил Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков и в ближайшее время направит его на согласование в Банк России.

Данный документ призван минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и обеспечить более четкое понимания условий кредита, а также связанных с кредитованием рисков со стороны заемщиков.

Ипотечный стандарт устанавливает, какие сведения банк в простом и понятном виде должен донести до заемщика перед заключением договора, о каких рисках предупредить. А заемщик со своей стороны должен будет подтвердить своей подписью, что ознакомлен с этой информацией.

Стандарт также вводит принципы определения условий ипотечного договора, в которых указано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.

Регулятор в течение 30 рабочих дней рассмотрит данный документ и после согласования комитет должен будет утвердить стандарт. Предполагается, что он станет обязательным для банков с 1 января 2025 года.

В ближайшее время Центробанк также собирается рассмотреть другой документ, который установит ответственность для банков, не соблюдающих стандарт.