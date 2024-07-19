В закон о дальневосточном гектаре внесут изменения

Госдума планирует «донастроить» норматив о дальневосточном гектаре. В нем пропишут порядок поведения уполномоченных органов, когда на один и тот же надел подано два заявления.

Депутаты ГД на следующей неделе планируют принять сразу в двух чтениях законопроект, который направлен на донастройку программ дальневосточный и арктический гектар. Поправки предусматривают возврат заявления, если человек, подавший его, уже запросил другой участок. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.

Данные поправки нужны для «устранения неопределенности в отношении действий уполномоченных на предоставление земельных участков органов», говорится в пояснительной записке. Также срока рассмотрения заявления от гражданина приостановят, если на рассмотрении уже находится просьба другого лица о предоставлении того же земельного участка. Пауза будет длиться до принятия решения по первому заявлению.