Как сэкономить на аренде недвижимости на фоне роста цен

В середине июля в России начал расти спрос на аренду жилья, что привело к увеличению цен. Как сообщает Life.ru, снять квартиру станет сложнее, однако способы сэкономить на аренде все же есть.

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Как объяснил руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков, во время повышенного спроса на долгосрочную аренду недвижимости медианные ставки начинают расти. Это связано с выводом на рынок новых объектов, а также быстрым вымыванием наиболее бюджетных вариантов жилья из предложения. При этом, чем ближе к сентябрю, тем выше спрос. Следовательно, снять недорогую квартиру в августе может стать еще сложнее.

Самый популярный формат квартир под аренду — это «однушки». Аналитики «Авито.Недвижимости» выяснили, что в среднем по РФ в 51% случаев арендаторы интересуются именно такими вариантами. Местами этот показатель еще выше — например, в Ставрополе (66%), Воронеже и Калининграде (по 64%). Такой выбор съемщики делают в том числе и из-за низкой цены. Согласно статистике, в среднем по России снять «однушку» в июле 2024 года можно за 25 тысяч рублей.

Однако даже в период повышенной активности на рынке можно попробовать подобрать наиболее дешевый вариант. Как отметил Жуков, первый способ — рассмотреть более бюджетные локации. Например, отдаленные от центра спальные районы. Они будут уступать количеством культурно-развлекательных и коммерческих объектов, но не по остальным параметрам. Сейчас спальные районы обладают развитой инфраструктурой, в которой есть и социальные, и образовательные, и детские учреждения, а также обладающие транспортной доступностью.

«Так, например, медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Северном Тушине — районе на северо-западе Москвы — в середине июля составляет около 55,6 тысяч рублей, что, для сравнения, в шесть раз меньше средней стоимости съёмного жилья на Арбате. При этом в районе представлен торговый центр, крупные супермаркеты, обустроенный парк рядом с водоемом, бульвары, кафетерии», — сказал Жуков.



Также для экономии можно рассмотреть Новую Москву. Сейчас ее территорию активно застраивают новыми проектами. Растет и потенциал инфраструктуры — по этой части столицы уже курсирует несколько десятков наземных маршрутов, а в 2025 году запустят первую очередь Троицкой радиальной линии метро. При этом всем стоимость аренды там ниже — на середину июля медианная ставка в округе составляет около 49 тысяч рублей.

Другой вариант — аренда квартиры в старом жилом фонде. Он зачастую не уступает новым проектам с точки зрения ремонта, однако чаще объекты там дешевле, чем во «вчерашних новостройках». Например, в Тимирязевском районе снять однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров в доме 1970 года постройки можно за 63 тысяч рублей. Схожая «однушка» в современном жилом комплексе неподалеку будет стоить от 87 тысяч рублей.

Жуков рекомендовал желающим снять жилье всегда быть онлайн и как можно чаще проверять новые предложения. В сезон высокого спроса ротация публикаций происходит очень быстро. По его словам, средний срок поиска жильца — четыре дня, однако бывает, что квартира сдается всего за несколько часов.