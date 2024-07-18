Раскрыты меры банков против «лишних» льготных ипотек

Российские банки повысили ставки для заемщиков, решивших взять больше одной льготной ипотеки, пишет РБК. В финансовых организациях сообщили агентству, что таких случаев единицы.

Представитель Сбербанка подтвердил, что если будет выявлена «лишняя» льготная ипотека, то банк вправе поднять ставку по одной из них. Кредитная организация действует в соответствии с условиями и ограничениями действующих ипотечных программ с господдержкой.

В ВТБ с такими ситуациями сталкивались, но они единичны, сообщил РБК представитель банка. По его словам, всех клиентов заранее предупреждают о том, что ставка второй льготной ипотеки будет повышена. Этот пункт также включен в ипотечные договоры.

В Абсолют банке не считают массовыми случаи нарушения правила «одна льготная ипотека в одни руки». Зампред правления заявил РБК, что речь идет менее чем о 0,1% клиентов. По его словам, новая ставка рассчитывается на основании размера ключевой ставки на дату выдачи ссуды плюс 1,5–2 процентных пункта.

По данным представителя Промсвязьбанка (ПСБ), «все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись еще до подписания кредитного договора».

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что сейчас выгоднее арендовать жилье, чем покупать свое. По его словам, вторичный рынок весь год будет ждать стагнация. Брокер добавил, что в настоящий момент участники рынка находятся в ожидании заседания Центробанка, который может в очередной раз повысить ключевую ставку, скорее всего, на 1–2%. При этом банки уже изменили процентные ставки по ипотеке, которые стали заградительными и стартуют от 20%.