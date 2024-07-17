В Сочи стоимость аренды однокомнатных квартир на июль превысила тарифы Москвы

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Сочи в июле 2024 года в среднем оказалась на 7 тыс. рублей дороже, чем в Москве и составила 60 тыс. рублей, что связано с тем, что квартиры в Сочи в летний период в основном сдают не в долгосрочную аренду, а посуточно. Об этом сообщается в материалах исследования "Авито недвижимости".

"В июле 2024 года средняя арендная ставка "однушки" в Сочи оказалась на 7 тыс. рублей выше, чем в Москве. Основная причина - небольшое количество вариантов, доступных для долгосрочной аренды в Сочи, в том числе в более низком ценовом сегменте. Поскольку многие квартиры в городе в сезон сдаются посуточно, это формирует у арендодателей высокую планку ожиданий по прибыльности", - говорится в сообщении.



В приведенной статистической информации уточняется, что доля спроса на однокомнатные квартиры в Сочи на июль составила 27%, а стоимость аренды в месяц - 60 тыс. рублей. Для равнения в Москве доля спроса - 43%, а стоимость - 53 тыс. рублей.

Касаемо других южных туристических регионов, например, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Симферополе составляет 30 тыс. рублей, в Севастополе - 25 тыс. рублей в месяц, что примерно относится к среднему уровню расценок на аренду по России по состоянию на июль.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов.