Россиян предупредили об угрозе продажи их квартир через «Госуслуги»

Россиян предупредили о мошеннической схеме по продаже квартир через «Госуслуги». Аферисты продают чужую недвижимость, завладев электронной цифровой подписью, рассказала «Газете.Ru» юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

В России можно проводить любые сделки с жильем на «Госуслугах», мера действует с начала 2022 года. Документы подписываются с помощью электронной цифровой подписи, в этом случае посещение нотариуса не требуется. Это и используют мошенники.

Для обмана жертвы аферист получает доступ к цифровой подписи, а также к документам: паспорту, СНИЛС, ИНН. Сканы этих документов они находят в базах данных, которые продаются в Интернете.

Когда в России разрешили проводить сделки на «Госуслугах», многие граждане сразу же написали заявления о том, что не разрешают подписывать документы без их личного присутствия.

Юрист рекомендовала не сделавшим это ранее владельцам жилья подать в Росреестр заявление о запрете на действия с недвижимостью без их личного присутствия. Подать заявление можно через «Госуслуги», для этого нужно выбрать в разделе «Недвижимость» пункт «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия».

Дала юрист и другие советы: не называть личные данные, пароли, коды из СМС незнакомцам, не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, периодически проверять свой профиль на «Госуслугах» на предмет подозрительных действий. Если с портала приходят подозрительные письма, рекомендуется сразу же поменять пароль.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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