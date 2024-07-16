Стало известно об отношении россиян к приметам при покупке жилья

При выборе и обустройстве нового жилья руководствуются приметами почти половина россиян (49%), несмотря на то, что большинство опрошенных (61%) скептически относятся к суевериям. Результаты исследования девелоперской и страховой компаний появились в распоряжении «Известий».

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Больше других верят в приметы москвичи (17%). На втором месте – жители Самары (14%), на третьем – Казани (12%). При этом суеверными почти в равной степени оказались как мужчины (51%), так и женщины (49%). Каждому пятому респонденту, доверяющему приметам, от 26 до 30 лет.

Убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка, является самым распространенным суеверием. О нем заявили 50% опрошенных. На втором месте – необходимость после переезда организовать застолье для гостей. Именно оно должно обеспечить спокойную жизнь в новой квартире (29%). Приметы о подкове над входной дверью и мужчине, первым перешагнувшим порог нового дома, разделили третье место (по 21%). 13% россиян кладут монету под порог и 4% «забирают домового» из предыдущего жилья.

При этом только 20% респондентов уверены, что приметы реально работают. 65% относятся к ним скептически, но соблюдают их на всякий случай. 60% чаще всего обращают внимание на негативные приметы, и только 12% руководствуются позитивными.

Из-за плохой приметы от приобретения жилья могли бы отказаться почти половина опрошенных россиян (48%). 22% стали бы сомневаться в покупке, каждый пятый принимал бы решение в зависимости от самой приметы, а 6% заявили, что отказались бы от такого жилья вовсе.

Ранее исследование, которое оказалось в распоряжении «Известий», выявило, что 69% российских пар начали совместную жизнь в арендованной квартире. В 55% случаев арендную плату вносит мужчина, в 30% – сумма делится поровну. В каждом десятом случае съемное жилье оплачивают родители.