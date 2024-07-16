Назван лидер рейтинга российских городов по росту цен на новостройки

Москва заняла первое место в рейтинге российских городов-миллионников по темпам роста стоимости жилья на рынке новостроек во втором квартале 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на расчеты аналитиков платформы bnMAP.pro. В июне средняя стоимость лота на первичном рынке в столице достигла 25,6 млн рублей, что на 8,6% больше по сравнению с мартом этого года.

Второе место занял Нижний Новгород, где за квартал стоимость лота выросла на 8%, составив 11,2 млн рублей. На третьем месте оказался Омск с ростом на 5,3%, до 8,8 млн рублей. На четвертом месте – Санкт-Петербург с увеличением на 5,1%, до 13,4 млн рублей. А замыкает пятерку лидеров Казань с ростом на 4,8%, до 12,3 млн рублей. Снижение средней стоимости лота во втором квартале было зафиксировано только в Челябинске, где цена понизилась на 5,7%, до 6,5 млн рублей, сообщили газете в bnMAP.pro.

По мнению аналитиков платформы, лидерство Москвы по росту средней стоимости лота во втором квартале объясняется тремя факторами: исчезновением наиболее дешевых объектов с рынка, повышением строительной готовности текущих проектов и запуском продаж в более дорогих корпусах. В целом, ипотечный спрос существенно вырос к концу полугодия, говорится в исследовании bnMAP.pro.

Резкий рост спроса на новостройки в столице связан с отменой с 1 июля 2024 года льготной программы ипотеки с господдержкой, рассказали РБК аналитики «Домклик». По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, завершение этой программы вместе с изменениями в условиях семейной ипотеки стали основным стимулом для заемщиков для оформления ипотеки на новостройки. В июне выдачи по этим двум программам составили 92,2% от всех сделок на первичном рынке, что почти достигло рекордного уровня декабря 2022 года (94,1%), добавил Лейпи.