Депутат объяснил, как сэкономить на НДФЛ от продажи недвижимости
Существует несколько законных способов сэкономить на НДФЛ при продаже недвижимости до истечения минимального срока владения, рассказал NEWS.ru председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, подобных методов не много, однако они действительно позволяют законно минимизировать налоговую нагрузку. Прежде всего, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере доходов от продажи, но не более миллиона рублей.
Прежде всего, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере доходов от продажи, но не более 1 млн рублей. Этот вычет применим даже если объект находился в собственности менее минимального срока, — пояснил он.
Альтернативно, вместо использования имущественного вычета можно уменьшить полученный доход на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. Если недвижимость приобретается за 10 млн рублей, а продается, например, за 12 млн, можно вычесть всю сумму покупки. В этом случае налогооблагаемый доход составит только 2 млн рублей.
Кроме того, вы можете включить в расходы затраты на ремонт, проценты по ипотеке (если вы брали ипотеку для покупки этой недвижимости) и расходы на оформление сделки при покупке, — уточняет депутат.
Особые условия существуют для продажи единственного жилья. Доход от такой продажи освобождается от налогообложения при соблюдении определенных условий, включая владение жильем более трех лет и его кадастровую стоимость не выше 50 млн рублей.
Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми могут воспользоваться льготой, позволяющей продать жилье без уплаты НДФЛ независимо от срока владения, если они приобретают новое жилье большей площади или стоимости, — говорит Гаврилов.
Сокращает минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ до трух лет и реинвестирование в новое жилье в течение 90 дней до или после продажи прежнего недвижимого имущества. При этом если за один календарный год продается одно жилье и покупается другое, можно использовать этот имущественный налоговый вычет при покупке нового жилья для уменьшения налоговой базы от продажи старого.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что правительство утвердило новые правила для семейной ипотеки. Он отметил, что кредит с господдержкой могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок до шести лет или если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, а также при наличии двух и более несовершеннолетних детей. Ипотека доступна для приобретения первичного жилья в 35 регионах с низким объемом строительства или по индивидуальной программе развития, а также в малых городах с населением до 50 тысяч человек.