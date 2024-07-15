Эксперты рассказали, сколько придется переплатить за ипотеку

Переплата по ипотеке может быть значительной и зависит от условий различных программ, которые предлагают банки, а также размера первоначального взноса. Banki.ru посчитали, сколько составит переплата, если взять кредит в пять миллионов рублей.

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С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии. По данным экспертов, в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24%.

При этом 10 июля Минфин объявил о продлении семейной ипотеки на новостройки и строительство частных домов до 2030 года, ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Однако такие кредиты доступны для семей при выполнении ряда условий, в частности, один из детей должен быть в возрасте до шести лет.

Переплата по ипотечному кредиту, взятому у банка, зависит от условий программы, от процентной ставки и срока выплаты. В частности, чем больше срок, тем меньше ежемесячный платеж и выше переплата. Переплату можно уменьшить, если вносить дополнительные платежи в счет досрочного погашения, напоминает издание.

Чтобы понять, сколько придется переплатить, взяв 5 миллионов рублей на покупку жилья, необходимо рассмотреть несколько вариантов, в том числе рыночную и льготные программы.

Если взять ипотеку в 5 млн рублей с первоначальным взносом в 1,25 млн рублей (минимальные 20% от стоимости квартиры) и сроком на 20 лет при ставке 17% годовых, то ежемесячный платеж будет 73 340 рублей. Переплата при изначальной цене квартиры в 6,25 млн составит 12,6 млн рублей в случае, если оплата будет строго по графику, без дополнительных платежей, просрочек и досрочного погашения.

«Можно оформлять такую ипотеку, если вы уверены, что получится закрыть ее досрочно: например, за счет денег от продажи другой квартиры или машины», - пояснила аналитик Инна Солдатенкова.



При этом с точки зрения досрочного погашения выгоднее уменьшить срок, а не сумму платежа. Сократить платеж можно, если тяжело ежемесячно отдавать большую сумму и постоянно существует риск просрочек.

Если есть возможность, то для покупки недвижимости стоит воспользоваться льготными программами. Например, если заемщик работает в аккредитованной Минцифры IT-компании, он может взять ипотеку по льготной ставке в 5%. Таким образом переплата за квартиру той же стоимостью 6,25 млн рублей и взятыми в ипотеку на 20 лет 5 млн рублей составит 2 919 520 рублей. При этом ежемесячный платеж будет в размере 32 998 рублей.

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Дальневосточная ипотека под 2% годовых позволит прибрести такую же квартиру с ежемесячным платежом уже в 25 294 рубля. Переплата составить 1 070 560 рублей в случае, если оплата будет строго по графику, без дополнительных платежей, просрочек и досрочного погашения.

Если же у заемщика есть ребенок в возрасте до шести лет, то банк может одобрить ему семейную ипотеку. При соблюдении тех же условий - стоимость квартиры 6,25 млн рублей, сумма ипотеки 5 млн рублей, срок в 20 лет, но при ставке 6% годовых -

ежемесячный платеж составит 35 822 рубля. Переплата будет 3 597 280 рублей.