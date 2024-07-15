Составлен рейтинг городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами

Специалисты создали рейтинг городов-миллионников, в которых продаются самые дешевые квартиры. Первое место заняла Самара, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Яндекс. Недвижимость».

В городе — лидере рейтинга Самаре медианная стоимость квадратного метра жилья в студии в июне составила 114 тысяч рублей, а средняя цена самой квартиры — 3,3 млн рублей.

«Квадрат» в однокомнатной квартире в Самаре в среднем стоит 104 тысячи рублей, а полная стоимость такого жилья — примерно 4,3 млн рублей. Квадратный метр в двушке обойдется покупателю в 99 тысяч рублей, а лот в целом — 6,7 млн рублей. «Квадрат» в трехкомнатной квартире стоит около 98 тысяч рублей, а жилье в целом — 8,6 млн рублей.

Для сравнения: в июне 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках в крупных городах России составила 164 тысячи рублей. В Москве студия в новостройке стоит примерно столько, сколько трехкомнатная квартира в Самаре, — 8,8 млн рублей, однокомнатная квартира — 14,6 млн рублей, двухкомнатная квартира — 18,3 млн рублей, трехкомнатная квартира — 28,8 млн рублей.

Квартиры подорожали во всех российских городах-миллионниках, отметили эксперты. Исключениями стали лишь некоторые города. Например, в Краснодаре медианная стоимость «квадрата» в новостройке в июне упала на 11,6%. В Волгограде снижение составило 1,8%, в Самаре — 1,2%, в Воронеже — 0,7%, в Красноярске — 0,4%.