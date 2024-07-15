Эксперты рассказали, чего ожидать от цен на рынке жилья в июле

В середине июля рынок вторичной недвижимости стал приходить в равновесие, и на фоне достаточно высоких ставок по ипотеке можно найти варианты жилья дешевле. Какие именно квартиры падают в цене, разбиралось издание Life.

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С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии. По данным экспертов, в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24%.

Медианная стоимость квадратного метра вторичных квартир в столице (с учетом Новой Москвы) в конце июня составила около 333 000 рублей, при этом можно найти квартиру дешевле, если рассмотреть для покупки разные районы, пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«Например, трехкомнатную квартиру площадью порядка 70 квадратных метров в старом доме у метро «Сухаревская» можно купить примерно за 25 млн. Для сравнения: сталинка у метро «Текстильщики» будет стоить порядка 17 млн. Качество жилья будет примерно одинаковым. При этом от «Текстильщиков» до центра ехать на метро всего 10 минут», - рассказал он.



Эксперты отмечают, что на цену квартиры влияет как ее площадь, так и удаленность от метро и тип дома. В частности, можно рассмотреть квартиру в доме 1970-х годов постройки. Там обычно есть лифт, а нередко и два лифта, включая грузовой, и стоимость такой недвижимости меньше, чем в сталинках - 13–15 млн.

По данным «Авито Недвижимости», во втором квартале 2024 года по сравнению с первым средняя стоимость вторичного жилья в целом по России не изменилась и составила 7,3 млн рублей за объект. При этом средняя цена квадратного метра на вторичном рынке - 132 тыс. руб. (+0,32% к I кварталу 2024 года). Дешевле всего квадратный метр стоил в Брянске (79 тысяч рублей), Ульяновске и Ижевске (по 83 тысячи рублей), Рязани (91 тысяча рублей), Ярославле (92 тысячи рублей) и Кирове (93 тысячи рублей).

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Опрошенные изданием эксперты также обратили внимание стагнацию рынка. Однако, по их словам, продавцы могут снизить стоимость отдельных лотов, например, квартир на первом этаже, без ремонта, в старом жилом фонде, а также квартир в районах с перенасыщенным предложением, но в целом на заметное снижение цен рассчитывать не стоит.

«Вероятно, в условиях отмены массовой льготной ипотеки часть спроса из новостроек перетечет во вторичный сегмент за счет более низкой стоимости метра и возможности заехать в квартиру сразу после покупки, что удержит старый фонд от дальнейшего снижения цен», - пояснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.



При этом, по его словам, вполне реально найти жилье с дисконтом в экономклассе, так как увеличение ставок по ипотеке и урезание льготных программ приводят к снижению спроса на такие квартиры, что, в свою очередь, ведет к снижению цен.

Напомним, что 10 июля Минфин объявил о продлении семейной ипотеки на новостройки и строительство частных домов до 2030 года, ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Однако такие кредиты доступны для семей при выполнении ряда условий, в частности, один из детей должен быть в возрасте до шести.