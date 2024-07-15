Audi досрочно отправит в отставку кроссоверы Q8 e-tron

Автопроизводитель подтвердил, что хочет раньше времени прекратить сборку больших электрокаров. Спрос на Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron снижается, поскольку клиенты предпочитают выбирать более современный, дешёвый и «дальнобойный» Q6 e-tron. Однако остановка конвейера Q8 e-tron может быть отложена из-за бюрократических проволочек: компромисс пытаются найти с властями в Брюсселе.

Всё дело в том, что семейство Audi Q8 e-tron выпускается на бельгийском заводе, а других моделей на конвейере нет. Отставка «восьмёрки» приведёт к сокращению штата: в октябре планируется уволить 1500 сотрудников, ещё 600 человек покинут предприятие в начале 2025 года. Правильное исполнение социальных обязательств обсуждается с властями Брюсселя.

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Судьба бельгийского завода Audi под вопросом: вероятно, сборочную площадку вовсе закроют. Однако пока гендиректор предприятия Фолькер Германн настаивает, что окончательное решение не принято, и речь идёт о реструктуризации. С точки зрения бизнеса конвейер в Брюсселе убыточен: через незагруженные мощности требуется проводить логистические цепочки, а расположен завод крайне неудобно — практически в центре города.

Отставка Audi Q8 e-tron — не единственная потеря немецкой марки. Из гаммы исключены последние купе и кабриолеты: с конвейера сняты A5/S5/RS 5 с двухдверными кузовами. В строю останутся лишь лифтбеки, а на подходе новая гамма Audi A5, объединённая с A4.

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