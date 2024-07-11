Кто и как может получить «Семейную ипотеку»

В России продлили льготного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кто и на каких условиях сможет взять кредит в рамках «Семейной ипотеки», разбиралось издание «РБК Недвижимость».

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С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии (началась она со ставки в 6,5%). Такое решение было принято из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка - ключевая ставка ЦБ в последнее время составляет 16% годовых.

10 июля Минфин объявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года, ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Однако есть ряд условий, которым необходимо соответствовать, чтобы получить льготный кредит.

Кому дадут «Семейную ипотеку»?

Льготная ипотека доступна для семей, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок-инвалид любого возраста.

Также льготный кредит смогут оформить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах, имеющих индивидуальные программы развития. Всего таких регионов 35, в их числе Еврейская автономная область, Мурманская, Саратовская и Белгородская области, республики Ингушетия, Коми, Дагестан, а также город Севастополь.

Ставка по программе составит 6% годовых для всех регионов России. Первоначальный взнос остался без изменений - 20% от стоимости жилья. При этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять кредит в 12 млн рублей, в других регионах - до 6 млн рублей.

«Важным новшеством стало то, что в рамках семейной программы можно оформить только один жилищных кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты», - напоминает издание.



Какое жилье можно купить со льготной ставкой?

Помимо квартир в новостройках, «Семейную ипотеку» можно взять также на строительство частного дома с земельным участком. При этом такой кредит можно будет оформить, если стройка ведется по 214-ФЗ или при заключении договора подряда с использованием эскроу-счета, уточнили в госкомпании «Дом.РФ».

«Средства граждан на таких счетах будут защищены, а подрядные организации смогут планировать работу и развитие своего бизнеса. Это прогнозируемо приведет к последовательному снижению ставок по ипотеке на ИЖС, а объемы ее выдачи будут существенно расти», - пояснил замглавы «Дом.РФ» Алексей Ниденс.



Банки, предоставляющие кредит по программе

Кредиты по новой льготной ипотечной программе выдают 60 банков. Однако условия, перечень документов и ставки в них могут отличаться и регулярно меняются.

«Семейную ипотеку» можно взять в том числе в «Сбербанке», «ВТБ», «Дом.РФ», «Альфа-Банке», «Промсвязьбанке», банке ГПБ, в «ФК Открытие», «Росбанке», «Совкомбанке», в «Уралсибе», «Россельхозбанке, в АКБ «Абсолют Банк», «Московском кредитном банке», банке «Санкт-Петербург», в «АК Барс Банк», в «РНКБ Банке», «Райффайзенбанке» и ряде других. Подробный перечень приведен на странице издания.

При этом в «Сбербанке» уточнили, что возможно и рефинансирование ранее взятой ипотеки, если семья соответствует условиям новой льготной программы, то есть имеет ребенка до шести лет или ребенка-инвалида любого возраста.

Также программа позволяет использовать материнский капитал. Однако можно использовать средства маткапитала не для ежемесячных платежей, а только в качестве первоначального взноса.

Напомним, что, по данным экспертов, в начале июля средние ставки по ипотеке в России превысили 19-20% годовых, а максимальные ставки достигли примерно 24%.