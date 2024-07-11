Что делать, если отказали в ипотеке: отвечают эксперты

Эксперты, опрошенные порталом Life, рассказали, что при отказе в ипотечном кредите может помочь привлечение созаемщика и улучшение кредитной истории. Отказ могут получить клиенты, чьи сделки были предварительно одобрены, но не закрыты до 1 июля.

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С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых. Такое решение связано с тем, что ключевая ставка Центробанка в последнее время составляет 16 процентов годовых. Эксперты и брокеры рассказали «РБК-Недвижимости», что средние ставки по ипотеке в РФ превысили 19-20 процентов годовых, а максимальные достигли 24 процентов.

Как объяснила эксперт ИНКОМ-Недвижимости Елена Санникова, банки могут отказать клиентам, которые не успели завершить сделку до 1 июля, так как ежемесячные платежи по новым ставкам в 2,5–3 раза больше платежей по льготным программам. Эксперт отметила, что в таком случае нужно либо запрашивать кредит на меньшую сумму, либо привлекать созаемщика.

Банк также может снизить одобренную сумму ипотеки вместо отказа. Основатель агентства SOKOLNIKOV Estate Артур Сокольников посоветовал клиентам банков проанализировать свою кредитную историю перед подачей заявки. Ухудшать кредитный рейтинг могут микрокредиты и небольшие рассрочки.

Глава отдела ипотечного сопровождения ГК «Отрада» Ольга Егорова рассказала, что отказ могут получить люди, которые нигде официально не работают и не платят налоги, но при этом у них есть незадекларированный доход. Если не получается подтвердить зарплату справкой 2-НДФЛ, можно запросить у работодателя справку по форме банка или предоставить декларации, рекомендуют эксперты.

Также эксперты посоветовали подавать заявки на ипотеку сразу в несколько банков, чтобы перестраховаться. Сделать это можно через застройщика, сотрудничающего с ведущими кредитными организациями.