Семейную ипотеку продлили до 2030 года

Семейная ипотека в РФ продлена до 2030 г и будет распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.

По информации агентства, Семейная ипотека предусматривает увеличение максимальной суммы кредита вплоть до 30 млн рублей, но при рыночной ставке и взносе в 20%. Взять новую "Семейную ипотеку" можно будет только при отсутствии ранее выданных льготных ипотечных кредитов.

Ставка в 6% будет при кредите до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье и Петербурге, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Семьи, где есть ребенок-инвалид, могут взять "Семейную ипотеку" вне зависимости от возраста ребенка.