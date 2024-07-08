Как изменятся цены на квартиры после отмены льготной ипотеки

Стоимость квартир в Москве после отмены льготной ипотеки продолжит расти, снижения цен на фоне высоких ставок и предполагаемой стагнации рынка ожидать не стоит. Такое мнение высказали опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты.

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С 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии (началась она со ставки в 6,5%). Такое решение было принято из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка - ключевая ставка ЦБ в последнее время составляет 16% годовых. При этом будет действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой в шесть процентов годовых, а также льготная ипотека для IТ-специалистов, дальневосточная и арктическая ипотеки с обновленными условиями.

По данным экспертов, с момента введения льготной ипотеки цена на квадратный метр жилья в Москве выросла в два раза. При этом отмена льготной ипотеки вряд ли приведет к снижению цен на жилье в столице.

«Ожидать, что цены полетят вниз, не стоит. Цена новостроек сначала вообще не будет падать. Прежде всего из-за проектного финансирования. Оно исключает, что застройщики начнут снижать цены. Чтобы снизить стоимость, компания должна расторгнуть договор с банком, выплатив полностью кредит. И после устанавливать свои правила игры. Застройщикам это невыгодно, и делать этого они не будут», - пояснил член Гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Центральный Департамент Недвижимости» Анатолий Пысин.



Руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Роман Поручик в свою очередь прогнозирует небольшое снижение цен на квартиры, на которые застройщики сделали наценку в период ажиотажного спроса на новостройки перед закрытием программы льготной ипотеки.

«Остальные новостройки в течение года будут дорожать, но медленно - к концу года прибавив в цене 3 - 5%. Находящиеся на более высокой стадии готовности могут дорожать меньше, так как их стоимость, как правило, уже соответствует рыночной», - заметил он.



Также эксперты единодушны и по поводу цен на вторичное жилье в Москве – оно также будет дорожать - примерно на 2% за полгода.

При этом руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Екатерина Никитина считает, что нынешние ставки по ипотеке, которые в среднем составляют от 19,5% годовых, вынудят банки и застройщиков предложить потенциальным покупателям новые акции. Например, возможны варианты субсидированной ипотеки со сниженной ставкой на период строительства дома и переходе к рыночной ставке после получения ключей.

Также вероятно появление программ, ориентированных на социально значимые слои населения, например, участники СВО, молодежь с высшим техническим образованием, уверены участники рынка.

Екатерина Никитина также обратила внимание на то, что в настоящее время самыми востребованными на рынке вторичного жилья в Москве и Подмосковье являются квартиры небольшой площади в варианте - «заехал и живи» - в домах, которые построены 10 - 15 лет назад. Сложно же продаются квартиры на первых этажах, и объекты с перепланировками и обременениями.

Ранее аналитики компании Frank RG подсчитали, что перед завершением программы льготной ипотеки российские банки одобрили 176,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 777,2 миллиарда рублей.