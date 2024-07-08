Россиянам хотят дать возможность получать бесплатное жилье при его потере в ЧС

Россияне, которые потеряли жилье в режим чрезвычайных ситуаций, могут получить его за счет государства. Законопроект об этом подготовили для внесения в Госдуму фракция ЛДПР и ее лидер Леонид Слуцкий.

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«Для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник – помощь за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ по социальным нормам», – отмечает Слуцкий.



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По его информации, если человек потерял жилье из-за ЧС, он имеет право на возмещение ущерба здоровью и имуществу. Однако до 2023 года действовало постановление правительства, регламентирующее выпуск для таких граждан специальных сертификатов, но оно утратило силу. Россияне столкнулись с проблемами, потому участие граждан в программах страхования жилья добровольное.

В связи с этим предлагается вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов. Кроме того, предлагается закрепить это право задним числом для граждан, потерявших жилье в Орске после наводнения в апреле этого года. В апреле этого года город пострадал от сильнейшего наводнения после разлива реки Урал, передают «Известия». Напомним, в июне в Нижневартовске подтопленными оказались множество дачных участков. Уровень воды в реке Оби вновь поднялся. Фото: ФедералПресс / Наталья Шалыгина