Стало известно о возможном снижении стоимости «вторички» в России

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России за месяц выросла всего на 0,02%, сообщает «Коммерсант». Данные о показателях на 18 крупнейших региональных рынках страны показывают, что в начале июля средняя стоимость вторичного жилья составляла 144,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Согласно обнародованным данным, средняя стоимость вторичного жилья по всей стране за месяц увеличилась на 0,2%, достигнув отметки в 123,4 тыс. рублей за квадратный метр. Эксперты при этом отметили рост средней цены в городах-миллионниках на 0,1% за месяц и на 13,3% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее снижение средней цены за месяц было зафиксировано в Ростове-на-Дону (на 1,7%, до 130,9 тыс. рублей за квадратный метр), в то время как в Волгограде снижение составило 1,1%.

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В то же время в Воронеже цена выросла на 0,5% (до 100 тыс. рублей за квадратный метр), а в Екатеринбурге — на 0,4% (до 127,3 тыс. рублей за квадратный метр). Стоимость вторичного жилья в Санкт-Петербурге за месяц снизилась на 0,2% (до 217,8 тыс. рублей за квадратный метр), а в Москве этот показатель остался неизменным (337,2 тыс. рублей за квадратный метр).

Ранее член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев заявил, что вторичный рынок жилья в России находится в зоне падения. По его словам, такая ситуация будет продолжаться до конца лета и только осенью, возможно, цены начнут подниматься.