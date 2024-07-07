В России начался ажиотаж из-за каркасных домов

Продажи небольших каркасных домов значительно выросли во многих городах России. Цена на такое жилье за год увеличилась в два раза, покупателям приходится ждать в очередях, сообщает SHOT со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты говорят, что рынок «переживает небывалый ажиотаж». Раньше покупатель мог заселиться в смонтированный домик уже через месяц после покупки. Теперь приходится ждать три месяца, поскольку образовались большие очереди на мастеров, а процесс согласования увеличился по срокам из-за спроса.

Заметно выросла и цена каркасных домов. Год назад конструкцию в 100 квадратных метров можно было купить за 1,5–2 миллиона рублей. Теперь цена варьируется в пределах 3–4 миллионов рублей.

Аналитики считают, что популярность каркасных домиков связана с высокими ценами на жилье в новостройках. Например, в Москве люди готовы жить в 30–50 километрах от города, чтобы не покупать квартиру за 10–15 миллионов рублей.