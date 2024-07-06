В России выросли ставки по ипотеке

Ставки по ипотечному кредитованию в России выросли до рекордных 23 процентов.

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Несмотря на это, спрос на покупку жилья сохраняется даже при таких условиях.

Эксперт объяснила смысл понятия «комбо-ипотека»

"Часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам еще сохраняется", – рассказала "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.



Эксперт отметила, что большинство из тех, кто решается оформлять ипотеку сейчас, используют различные способы для того, чтобы снизить ежемесячный платеж, сделав его наиболее комфортным.

Помочь клиентам пытаются и сами банки. К примеру, многие сейчас активно предлагают приобрести недвижимость по более низкой ставке, если оплатит единовременную комиссию от суммы кредита, уменьшится первоначальный взнос. Такой "ход" способствует снижению ежемесячного платежа до "разумных пределов".

Еще одним способом снизить платежи стал торг. Из-за того, что сроки продажи вторичного жилья сильно выросли, в среднем можно получить скидку до 6%.

Ранее сообщалось, что рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту в случае отказа заемщика от страховки теперь ограничен в России. Соответствующая норма закона вступила в силу с 1 июля.