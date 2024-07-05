Перечислены направления Подмосковья с самой дорогой землей

Стоимость земельных участков продемонстрировала рост в Московской области и Новой Москве. Средняя цена сотки земли упала только на шести из 25 исследуемых направлений, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз сервиса объявлений «Мир квартир».

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На Ярославском, Егорьевском и Калужском направлениях наблюдается самое большое увеличение цен на сотку земли год к году (+14,1%, до 487,9 тыс. руб. за сотку; +12,3%, до 125,3 тыс. руб.; + 11,8%, до 689 тыс. руб. соответственно). В первом и третьем динамика обусловлена высоким спросом, который превышает объем ликвидного предложения. В Егорьевском направлении рост цен связан с его востребованностью.

В пятерке самых подорожавших также попали Рублево-Успенское (+8,4%, до 3,96 млн руб. за сотку) и Симферопольское (+7,6%, до 231,3 тыс. руб.) направления. Там удорожание обусловлено дисбалансом между спросом и предложением.

Ранее «Известия» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова сообщили, что частое обновление актуальных предложений по аренде жилья – один из способов сэкономить на съеме квартиры. Кроме того, целесообразно изучать рынок, рассматривать варианты в старом жилом фонде на окраине города, с мебелью и ремонтом, отметил специалист.