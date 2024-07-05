Размер кредита по IT-ипотеке могут сократить вдвое

Власти РФ задумались о снижении максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов с 18 млн (действует в регионах, где проживает более 1 млн человек) до 9 млн руб. Соответствующий вопрос уже обсуждается, сообщает РБК со ссылкой на близкий к Минцифры источник.

Данное распоряжение могут принять в ближайшее время, выяснило издание. По словам его собеседника, в Москве хотят уменьшить выдачи IT-ипотек. Подчеркивается, что в настоящее время 40% IT-ипотеки выдают в столице, и так быть не должно.

Также сейчас правительство обсуждает стимулирование региональных IT-специалистов к более активному участию в программе. Однако, по словам источника, вариант снижения максимальной суммы считается наиболее вероятным.

Греф оценил последствия отмены программы льготной ипотеки

Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков bnMAP.pro, за последние четыре года, с момента запуска льготной ипотеки, средняя стоимость новостроек в Москве увеличилась на 79%, в Санкт-Петербурге рост оказался еще сильнее — 105%.