Как вырастет переплата за «однушку» с отменой льготной ипотеки

В России льготные ипотечные ставки перешли к рыночным. Так, в России переплата по ипотеке за типовую однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках теперь продемонстрирует рост в 3,19-3,65 раза, или на сумму от 4,28 млн до 10,71 млн рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

При 15-летнем сроке кредита платеж в мегаполисах за типовую «однушку» ежемесячный платеж увеличивается до 63,5 тыс. руб., а сумма переплаты — на 4,28 млн руб., до 5,89 млн руб., или в 3,65 раза. Раньше по льготной ставке 8% годовых платеж составлял 39,7 тыс. руб., а переплата — 1,61 млн руб.

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Ежемесячный платеж за «однушку» при сроке кредита 25 лет составит 59,2 тыс. руб., а переплата по ней — 12,21 млн руб. Так, переплата возрастает в 3,3 раза или на 8,51 млн руб. Раньше платеж составлял 30,8 тыс. руб., а сумма переплаты по ипотеке — 3,7 млн руб.

«По льготной ставке ежемесячный платеж за всю ту же квартиру, но сроком на 30 лет был еще ниже — 28,9 тыс. руб., но сумма переплаты выше — 4,88 млн руб. По рыночным ставкам переплата за эту же квартиру составит 15,59 млн руб., что в 3,19 раза или на 10,71 млн руб. будет больше, чем по ипотеке с господдержкой», — пишет издание.



Напомним, что действие льготной ипотечной программы с государственной поддержкой на новостройки под 8% завершилось с 1 июля 2024 года.