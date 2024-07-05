Новостройки в городах-миллионниках в России подорожали
В России новостройки в городах-миллионниках стали дороже за первое полугодие 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова.
По его словам, относительно мая среднемедианная цена квадратного метра увеличилась на 1%. Городами с самым существенным ростом цен по результатам первой половины года стали Омск (+19%), Нижний Новгород (+13%), Уфа (+13%) и Новосибирск (+11%).
В России спрогнозировали падение спроса на новостройки
Белокуров указал, что в Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся домов. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, «вымылся» на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены, как в разрезе месяца, так и года. Сегодня в Нижнем Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%.
Как отметил эксперт, в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложений в новостройках.
В Москве новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.