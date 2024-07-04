Снять квартиру недорого: как сэкономить на жилье

Частое обновление актуальных предложений по аренде жилья – один из способов сэкономить на съеме квартиры. Кроме того, целесообразно изучать рынок, рассматривать варианты в старом жилом фонде на окраине города, с мебелью и ремонтом, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова.

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Локация является одним их ключевых факторов, которые влияют на стоимость аренды, отмечает эксперт. Поиск более отдаленных и развивающихся районов подойдет будущим жильцам, планирующим сэкономить на аренде, особенно тем, для кого этот опыт становится первым, подчеркнул собеседник. Как пояснил он, речь идет, в частности, о студентах и начинающих специалистах, которые только недавно стали получать стабильный доход.

Также эксперт советует изучать предложения в старых жилых фондах. Зачастую они отличаются наличием более зеленого двора, уже сформировавшейся инфраструктурой, более низкими коммунальными платежами и доступными парковками, добавил Жуков.

Ранее коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров заявил изданию Life, что грамотный трог — надежный способ снизить цену при покупке вторичного жилья. Он рекомендуют быть честным с продавцом и упоминать только объективные причины для скидки. При этом во время обсуждения сделки следует заранее обозначить свой бюджет, подчеркнул Белокуров.