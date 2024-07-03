Глава Сбера объяснил причины отмены льготной ипотеки

Российскому рынку ипотеки «придется поболеть пару лет» после отмены программы льготной ипотеки с господдержкой после 1 июля, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге. Главу компании цитирует пресс-служба финансовой организации.

По мнению президента Сбера, последствия сворачивания программы будут, но не очень драматические.

Герман Греф отметил, что Сбербанк являлся сторонником сворачивания ипотеки с господдержкой и выступает за адресный подход.

Также он заявил, что программу следовало заверить раньше.

«С выходом из этой программы мы затянули, и на рынке сложился колоссальный перекос», — сказал глава компании.



Он уточнил, что в результате затягивания работы программы льготной ипотеки доступность жилья упала примерно на 10%, и конечному потребителю — гражданам лучше от этого не стало.

Герман Греф уточнил, что программа льготной ипотеки была принята в 2020 году во время пандемии короновируса «абсолютно правильно», но ее время давно прошло и последнее время она была «фронтально неэффективной».

Президент Сбера сравнил льготную ипотеку с зависимостью от стимулирующих препаратов для организма.

В качестве примера он привел ситуацию, когда спортсмен принимает стимулирующие препараты для того, чтобы показать хороший результат на дистанции, но потом ему приходится обращаться к специалистам для лечения организма. К ипотеке это абсолютно применимо, считает Греф.

Напомним, 1 июля в России завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Программа была запущена для поддержки строительной отрасли и россиян в период пандемии. Ее действие было рассчитано на несколько месяцев. Однако впоследствии правительство четыре раза продлевало программу.

В Сбере сообщили, что за время действия программы «Господдержка» банк выдал клиентам более 880 тыс. кредитов на общую сумму 3 трлн рублей.