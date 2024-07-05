Аналитик оценила вероятность коллапса на российском рынке жилья

Отмена льготной ипотеки вряд ли приведет к коллапсу на рынке жилья, однако может произойти просадка продаж в краткосрочной перспективе, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

1 июля в России завершилась льготная ипотека, действовавшая с апреля 2020 года, — по этой программе можно было взять кредит на жилье со ставкой 8%. В стране остались адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. В ВТБ ранее заявили, что не ждут коллапса на рынке жилья после завершения самой массовой программы.

«Коллапс на рынке жилья, действительно, маловероятен, но просадка продаж в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, произойдет», — отмечает Инна Солдатенкова.



По словам аналитика, это будет связано как с окончанием сроков действия самых популярных госпрограмм, так и с пока еще сохраняющимися высокими ценами на недвижимость.