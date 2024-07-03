Определены города России с подешевевшим вторичным жильем

Названы города, где в июне подешевело вторичное жильё
В июне 2024 года цены на вторичное жильё снизились в 16 городах из 50 исследуемых, свидетельствует мониторинг SRG. Для сравнения, в мае таких городов было 11, в апреле — 14. В марте вторичка подешевела только в пяти городах, в феврале — в шести городах, а в январе — только в одном городе. Аналитики делают вывод, что летом снижение цен на вторичку ускорилось, передаёт РБК.
SRG с помощью искусственного интеллекта рассчитывает среднюю стоимость 1 квадратного метра в 50 городах России. Статистика включает предложения на основных сайтах объявлений и в региональных базах.
Города, где в июне подешевело вторичное жильё:
- Севастополь — 164,9 тысячи ₽, минус 0,72% за месяц;
- Тула — 104,6 тысячи ₽, минус 0,71%;
- Новокузнецк — 94,5 тысячи ₽, минус 0,70%;
- Балашиха — 165,5 тысячи ₽, минус 0,65%;
- Москва — 322,0 тысячи ₽, минус 0,41%;
- Санкт-Петербург — 207,9 тысячи ₽, минус 0,32%;
- Омск — 104,5 тысячи ₽, минус 0,27%;
- Курск — 89,2 тысячи ₽, минус 0,27%;
- Пермь — 100,6 тысячи ₽, минус 0,24%;
- Воронеж — 99,1 тысячи ₽, минус 0,22%;
- Саратов — 93,8 тысячи ₽, минус 0,18%;
- Пенза — 89,9 тысячи ₽, минус 0,17%;
- Калининград — 120,0 тысячи ₽, минус 0,14%;
- Брянск — 79,1 тысячи ₽, минус 0,10%;
- Тольятти — 89,0 тысячи ₽, минус 0,06%;
- Кемерово — 110,6 тысячи ₽, минус 0,08%.
Снижение цен связано с сезонным спадом активности, экономической неопределённостью, высокими ипотечными ставками и смещением спроса на первичный рынок из-за льготных программ, поясняет партнёр SRG Максим Русаков. «В ближайшее время мы ожидаем продолжения динамики медленного сползания цен вниз в крупных городах. Спрос всё ещё очень слабый, но и продавцы не будут торопиться со снижением цен», — прогнозирует эксперт.
Вторичное жильё стало дороже в 34 городах из 50. Лидерство по росту цен в июне сохранила Махачкала, где за месяц «квадрат» подорожал на 2,19%, до 95,1 тысячи ₽. На втором месте остался Сочи с ростом цен на 1,74%, до 269,5 тысячи ₽. Далее следуют:
- Липецк — рост на 1,07%, до 87,8 тысячи ₽;
- Ульяновск — рост на 1,02%, до 86,1 тысячи ₽;
- Ярославль — рост на 0,85%, до 93,3 тысячи ₽.