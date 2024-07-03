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Названы города, где в июне подешевело вторичное жильё

В июне 2024 года цены на вторичное жильё снизились в 16 городах из 50 исследуемых, свидетельствует мониторинг SRG. Для сравнения, в мае таких городов было 11, в апреле — 14. В марте вторичка подешевела только в пяти городах, в феврале — в шести городах, а в январе — только в одном городе. Аналитики делают вывод, что летом снижение цен на вторичку ускорилось, передаёт РБК.

Определены города России с подешевевшим вторичным жильем
© РИА Новости

SRG с помощью искусственного интеллекта рассчитывает среднюю стоимость 1 квадратного метра в 50 городах России. Статистика включает предложения на основных сайтах объявлений и в региональных базах.

Города, где в июне подешевело вторичное жильё:

  • Севастополь — 164,9 тысячи ₽, минус 0,72% за месяц;
  • Тула — 104,6 тысячи ₽, минус 0,71%;
  • Новокузнецк — 94,5 тысячи ₽, минус 0,70%;
  • Балашиха — 165,5 тысячи ₽, минус 0,65%;
  • Москва — 322,0 тысячи ₽, минус 0,41%;
  • Санкт-Петербург — 207,9 тысячи ₽, минус 0,32%;
  • Омск — 104,5 тысячи ₽, минус 0,27%;
  • Курск — 89,2 тысячи ₽, минус 0,27%;
  • Пермь — 100,6 тысячи ₽, минус 0,24%;
  • Воронеж — 99,1 тысячи ₽, минус 0,22%;
  • Саратов — 93,8 тысячи ₽, минус 0,18%;
  • Пенза — 89,9 тысячи ₽, минус 0,17%;
  • Калининград — 120,0 тысячи ₽, минус 0,14%;
  • Брянск — 79,1 тысячи ₽, минус 0,10%;
  • Тольятти — 89,0 тысячи ₽, минус 0,06%;
  • Кемерово — 110,6 тысячи ₽, минус 0,08%.

Снижение цен связано с сезонным спадом активности, экономической неопределённостью, высокими ипотечными ставками и смещением спроса на первичный рынок из-за льготных программ, поясняет партнёр SRG Максим Русаков. «В ближайшее время мы ожидаем продолжения динамики медленного сползания цен вниз в крупных городах. Спрос всё ещё очень слабый, но и продавцы не будут торопиться со снижением цен», — прогнозирует эксперт.

Вторичное жильё стало дороже в 34 городах из 50. Лидерство по росту цен в июне сохранила Махачкала, где за месяц «квадрат» подорожал на 2,19%, до 95,1 тысячи ₽. На втором месте остался Сочи с ростом цен на 1,74%, до 269,5 тысячи ₽. Далее следуют:

  • Липецк — рост на 1,07%, до 87,8 тысячи ₽;
  • Ульяновск — рост на 1,02%, до 86,1 тысячи ₽;
  • Ярославль — рост на 0,85%, до 93,3 тысячи ₽.
Недвижимость
Максим Русаков