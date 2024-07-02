Названа причина роста цен на новостройки на 79% в Москве

За последние четыре года, с момента запуска льготной ипотеки, средняя стоимость новостроек в Москве увеличилась на 79%, в Санкт-Петербурге рост оказался еще сильнее — 105%, рассказали аналитики bnMAP.pro. Об этом пишет РБК.

По данным bnMAP.pro, в январе 2020 года квадратный метр в московских новостройках стоил в среднем 279,1 тыс. руб., а в июне 2024 года — уже 499,3 тыс. руб.

Аналитики уточнили, что самый сильный рост цен в столице пришелся на 2020 год, когда строящееся жилье подорожало в среднем на 20%. В 2021 году стоимость увеличилась на 16%, в 2022 — на 5%, в 2023 — на 14, за шесть месяцев текущего года — на 6%.

В Петербурге, заметили специалисты, цена новостроек выросла в 2020 году на 27%, в 2021 — на 23%, в 2022 стоимость выросла еще на 15%. В 2023 рост практически прекратился — цена поднялась только на 6%. В 2024 строящееся жилье подорожало на 8%.

Эксперты «Яндекс Недвижимости» отметили, в свою очередь, что в столице, включая новые территории, цены новостройки повысились на 91%, до 349 тыс. руб. за 1 кв. м. В северной столице строящееся жилье подорожало на 100%, до 244 тыс. руб. за «квадрат».

По мнению основателя компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, на рост цен оказал влияние не запуск льготной ипотеки как таковой, а то, что к ней получили неограниченный доступ инвесторы.

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Предприниматель уточнила, что инвесторы «много раз могли приобретать квартиры и делали это, пользуясь доступными кредитами». Она добавила, что эта «спираль» особенно заметна была в массовом сегменте жилья.