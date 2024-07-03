Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ планируют проиндексировать на 4,7%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменении налоговой системы РФ. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Так, акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь планируется увеличить с установленных на 2025 год 669 рублей согласно ФЗ-539 до 673 рублей за литр, в 2026 году - с 696 до 700 рублей, а в 2027 году - установить ставку на уровне 728 рублей за литр. В 2024 году ставка составляет 643 рублей.

Что касается вин (за исключением ликерных), то в 2025 года планируется повышение ставки акциза до 113 рублей за литр (против ранее запланированных 112 рублей), до 118 рублей в 2026 году (против ранее запланированных 116 рублей). На 2027 г. планируется установить ставку в 123 рублей за литр. В текущем году ставка акциза составляет 108 рублей

По крепленым винам в 2025 году акциз может вырасти до 148 рублей с 147 рублей, в 2026 году - до 154 рублей с 153 рублей В 2027 году ставка может составить 160 рублей. В 2024 году ставка находится на уровне 141 рубля.

Акцизы на сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на ранее утвержденных уровнях - 27 рублей за литр в 2025 году, 28 рублей в 2026 году и 29 рублей в 2027 году. На 2024 год акциз составляет 26 рублей за литр.

Что касается игристых вин, включая российское шампанское, то в 2025 году ставка акциза может составить 125 рублей (против 124 рублей), в 2026 году - 130 рублей (против 129 рублей). На 2027 год предлагается установить ставку в 135 рублей за литр. На 2024 год акциз составляет 108 рублей за литр.

Также планируется сохранить на утвержденных уровнях акциз на пиво и пивные напитки с долей этилового спирта от 0,5 до 8,6%. В 2025 году акциз составит 27 рублей за литр, в 2026 года - 28 рублей, в 2027 году - 29 рублей. При этом пиво, крепостью выше 8,6%, будет облагаться в 2025 году по ставке в 51 рублей за литр, в 2026 году - 53 рублей за литр, в 2027 году - 55 рублей за литр.