Ввод жилья в России в январе - мае вырос на 1,3%

Площадь введенного в России в январе - мае 2024 года жилья увеличилась на 1,3% по сравнению с январем - маем 2023 года, до 43,8 млн кв. м, следует из доклада Росстата.

"В январе - мае 2024 года возведено 3,7 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 220,2 тыс. жилых домов. Всего построено 479,6 тыс. новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 30,8 млн кв. метров, или 70,5% от общего объема жилья, введенного в январе - мае 2024 года", - отметили в ведомстве.



При этом в мае в РФ было введено в эксплуатацию 7,1 млн кв. м, что на 0,5% меньше, чем в мае 2023 года.

Объем строительства в РФ в стоимостном выражении за январь - май 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом на 4,6%, до 4,97 трлн рублей.