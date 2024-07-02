Приемка квартиры: на что новоселам нужно обратить внимание

При заселении в новостройку россияне жалуются на определенные проблемы с жильем. Об этом сообщает Life.

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Среди наиболее распространенных проблем - просрочка сдачи дома застройщиком, строительные недостатки, расхождение заявленной и фактической площади квартиры, отмечают эксперты. По словам вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, чаще всего люди идут в суд в связи с просрочками сдачи квартиры или строительными недостатками.

В ГК «Стройсинтез» отметили, что жильцы могут столкнуться с протечками, проблемами с окнами или фасадами. Там рекомендуют в таких ситуациях писать застройщику письмо с просьбой устранить недостатки и согласовать сроки выполнения этих работ. Так, не исключена компенсация, добавили в компании.

Недостатки в жилье зачастую обнаруживаются специалистами после проведения экспертизы. Сумма устранения их может превышать 1–1,5 млн рублей. С учетом того, что застройщики не хотят компенсировать затраты добровольно, к сумме прибавляются еще 50%-ный штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и неустойка, отметил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. В итоге сумма может составить 2 млн рублей и более, добавил он.

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина оценила разницу цен между вторичным и первичным жильем в Москве в 30%.