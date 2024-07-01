Специалисты рассказали, как выбрать квартиру в новостройке

Россияне, желающие приобрести квартиру в новостройках, чаще всего жалуются на то, что не могут оценить качество недвижимости и сумму ремонта. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

Среди других трудностей - расчет условий по ипотеке, получение одобрения от банка, оценка того, насколько выбранная квартира подходит для последующей перепродажи или для сдачи в аренду.

Специалисты рекомендуют при покупке жилья в новостройке обращать внимание на репутацию и профессионализм застройщика. Однако это касается случаев, когда недвижимость приобретается на этапе котлована. При покупке уже построенной квартиры в сданном доме покупателю следует брать с собой строительного эксперта и тщательно изучить качество строительства, соответствие нормам и стандартам, подчеркивают эксперты.

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По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, перед покупкой целесообразно заказать независимую экспертизу и оценить качество строения.

«Если же вы купили дом на этапе "коробки" или начала строительства, собираетесь его достраивать, рекомендую обратиться к техническому надзору, если не уверены в компетенциях строительной бригады», — отметил собеседник.



Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», с 2019 года средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке элитного жилья в Москве продемонстрировала рост на 102%. В мае текущего года она составила 1,97 млн рублей.