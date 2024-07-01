В России хотят начать контролировать формирование стоимости жилья

В России задумались о введении статистики цены жилищного строительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ замминистра Минэкономразвития Сергея Назарова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.

При этом, как отмечается, в ведомстве выступили за включение показателя стоимости жилищного строительства в федеральный план статистических работ (ФПСР). Там отмечают, что Минстрою следует заняться проработкой предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных.

Издание напомнило о том, что в стране не ведут статистику стоимости жилищного строительства с 2022 года. Этот вопрос контролировал Росстат.

По словам директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, благодаря введению статистики рынок станет более предсказуемым и понятным для всех участников. Власти смогут заниматься разработкой эффективных мер регулирования и делать жилье более доступным, отметила она.

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По данным ЦБ, в первом квартале 2024 года в России зафиксировали значительный рост цен на рынке жилья всех категорий. На первичном средняя стоимость за 1 кв. м повысилась на 19,4%, до 167,6 тыс. рублей, а в годовом сопоставлении — на 31,7%.