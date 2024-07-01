Названы новые автомобили, цены на которые изменились в июне в РФ

В июне 2024 года изменилась стоимость новых автомобилей у семи марок автопроизводителей.

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Как рассказали в агентстве "Автостат" со ссылкой на результаты мониторинга сайта "Цена Авто", у китайского бренда Changan выросли цены на три кроссовера. Стоимость CS85 Coupe увеличилась на 50 тысяч рублей (+1,3%), CS75 Plus - на 90 тысяч (+3,2%), CS95 первого поколения - на 100 тысяч (+2,4%).

Кроссовер Omoda C5 2024 года выпуска подорожал на 50 тысяч рублей (1,6 - 2,3%). А вот цены на седан Omoda S5 того же года в двух комплектациях (Tech и Ultra) в начале июня сначала упали на 100 тысяч, а к конце месяца выросла на ту же сумму.

Geely изменила ценник на кроссовер Atlas. Версия с передним приводом подорожала на 5 тысяч рублей (0,1 - 0,2%).

Компания Forthing поменяла ценники у двух моделей. Кроссовер T5 EVO в двух комплектациях с гибридным двигателем вырос в стоимости на 200 тысяч рублей (5,2 - 5,3%). В комплектации Ixen он подешевел на 690 тысяч (19,8%). На 190 тысяч снизилась цена на минивэн Yacht (-4,5%).

Изменилась стоимость и отечественных автомобилей. Седан Lada Granta в комплектации Comfort"24 Plus подорожал на 50 тысяч рублей (4,1%). Цена на лифтбек Granta в версии Club"24 выросла на 30 тысяч (2,3%). Внедорожник Lada Niva Travel в комплектациях BLACK, KHL и Luxe вырос в цене на 23 тысячи рублей (1,5 - 1,6%). А в версии Comfort "24 подешевел на 7 тысяч (0,5%).

"Москвич" прибавил к стоимости кроссовера "3" 2024 года выпуска 35 тысяч рублей (1,9 - 2,1%).

Ульяновский автозавод поднял цены на УАЗ "Пикап" с мотором "Евро-2" на 50 тысяч (2,6 - 3,0%).

Ранее "РГ" писала о причинах падения цен на новые автомобили.