В Госдуме заявили, что земельный участок не должен простаивать

Земельный участок дает не только право пользования им, но и предполагает определенные обязательства, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, владельцы участков обязаны держать их в надлежащем состоянии. Однако многие нарушают законодательство, загрязняя и захламляя территорию садоводств, отметил депутат.

Земля — это, прежде всего, природный объект. Нельзя захламлять земельные участки на территории садоводств. Владение гражданами земельными участками, расположенными в границах территории садоводств, предполагает наложение определенных обязательств. Прежде всего, правообладатель несет ответственность за содержание земельного участка в надлежащем состоянии и обязан проводить мероприятия по защите земель от загрязнения и захламления отходами производства и потребления, — объяснил он.



Гаврилов напомнил о статье 42 Земельного кодекса РФ, согласно которому содержать участки необходимо не в ущерб окружающей среде. Это касается не только собственников, но и арендаторов, заметил он.

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Для решения данной проблемы, чтобы повысить эффективность использования земли и чтобы она не простаивала зря, мы уже предложили внести в законодательство, что же имеется в виду под «освоением» и «правильным использованием» гражданами своих собственных участков. Освоить землю — это значит вести мероприятия, направленные на пригодность дачи для использования ее, а не простаивания и зарастания сорняками, — заключил депутат.



Ранее юрист Людмила Матвиенко сообщила, что дачников могут оштрафовать за неухоженный садовый участок. Она призвала не разводить костры на близких расстояниях от домов и быть внимательными при посадке растений, потому что некоторые из них запрещены для разведения.