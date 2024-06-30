Дачу в стиле вселенной Гарри Поттера построили в Подмосковье

Семейная пара построила дачу в стиле вселенной Гарри Поттера в 95 километрах от МКАД. Дарья и Арсалан Рахими возвели хижину преподавателя и лесничего Хагрида с окнами-витражами и дубовой дверью.

Отмечается, что дачу можно снять в аренду для отдыха. Для удобства на прилегающей территории есть зона для приготовления шашлыка и гамаки, передает «Москва 24».

Неудивительно, что пара приняла решение возвести в Московской области именно такой объект. Гарри Поттер входит в топ самых любимых киногероев россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion. Также в список вошли Штирлиц, Шерлок Холмс и Чебурашка.

HiFi-стриминг «Звук» узнал, как россияне относятся к магии. Кроме того, респонденты назвали любимые книги о волшебстве и признались, какими магическими способностями хотели бы обладать. В список попали роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и популярная серия о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.