Минфин выступил против отмены первоначального взноса по льготной ипотеке

Минфин РФ не одобряет отмену первоначального взноса по льготной ипотеке. В ведомстве опасаются увеличения сроков выплат по кредиту, передают «Известия».

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Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев ответил соответствующим образом на обращение неназванного лица. В министерстве считают, что в случае переоценки собственных возможностей или наступления финансовых трудностей и последующей реализации недвижимости задолженность по ипотечному займу не будет погашена.

Кроме того, в письме говорится, что возможность накопления собственных средств для получения кредита — показатель финансовой способности будущего заемщика осуществлять регулярные платежи.

Ранее сообщалось, что, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в прошлом месяце на госпрограммы пришлось 75% всех выдач ипотеки, что стало историческим максимумом. В сравнении с апрелем доля займов с господдержкой продемонстрировала рост на 6 п.п.