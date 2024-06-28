В компании «Метриум» рассказали, какие объекты недвижимости можно приобрести вместо трехкомнатной квартиры в московской новостройке. В частности, можно стать обладателем частного острова с виллой в Карибском море, передает портал Banki.ru.

Аналитики зафиксировали рост в Москве с апреля цены «трешки» на 19,4% – с 37,9 млн до 45,2 млн рублей. По их данным, в массовом сегменте рост составил 16,2% (с 20,4 млн до 23,7 млн рублей). В бизнес-классе цены показали рост на 13,7% (с 39,5 млн до 44,9 млн рублей). В премиальном сегменте рост составил 11,7% (с 67,6 млн до 75,5 млн рублей). Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в новостройке в границах старой Москвы выросла до 45 млн рублей (около 500 тысяч долларов).

Приобрести можно остров с песчаным пляжем в заливе Дельфинов. Его стоимость составит 425 тысяч долларов (36 млн рублей). Покупателю достанется и двухэтажный дом, на крыше которого установлена 21 солнечная панель.

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Еще одним вариантом является покупка личного самолета или вертолета. Отмечается, что приобрести можно самолет Cirrus SR20-G6 2018 года выпуска с кожаным салоном, 10-дюймовыми экранами, автопилотом GFC 700, кондиционером и многими другими опциями. Его стоимость составит 485 тысяч долларов (41,2 млн рублей). За 459 тысяч долларов (38,9 млн рублей) также продается вертолет Robinson R44 Raven II 2016 года выпуска.