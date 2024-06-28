Как дешевле купить квартиру на вторичном рынке

Риелторы и финансисты, опрошенные изданием Life, рассказали, как дешевле купить вторичное жилье.

По словам коммерческого директора «Яндекс.Недвижимости» Евгения Белокурова, возможность сэкономить на покупке вторичной квартиры есть у тех, кто планирует оформить ипотеку. Так, можно сократить заемную сумму, отметил собеседник. Одной из наиболее распространенных стратегий является выбор более отдаленных, но при этом развивающихся районов города, заявил специалист. В частности, найти можно жилье в Новой Москве. Белокуров указал на то, что там медианная стоимость «вторички» ниже, чем в старой. Вместе с тем он сообщил о расширении в этом районе инфраструктуры и транспортной доступности.

Грамотный торг — еще один способ снизить цену, отметил эксперт. Он рекомендуют быть честным с продавцом и упоминать только объективные причины для скидки. При этом во время обсуждения сделки следует заранее обозначить свой бюджет, подчеркнул Белокуров.

По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, у покупателей, которые хотят приобрести квартиру на вторичном рынке по более низкой цене, есть несколько способов сэкономить. Например, можно попробовать найти владельцев, которые срочно нуждаются в продаже или уже давно ждут своего покупателя, и предложить им выгодные условия, заявил он.

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на сервис оценки недвижимости SRG сообщило, что Москва расположилась на десятой строчке среди городов-миллионников по темпам годового прироста стоимости вторичного жилья.