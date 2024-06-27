Дачников могут начать штрафовать за неухоженный участок

В России за неосвоенный участок его владельцев будут штрафовать минимум на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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В настоящее время в законодательстве не определено, какие садовые участки можно считать заброшенными. Это мешает вовлекать такие земли в оборот. Согласно законопроекту, разработанному Росреестром, в стране будут устанавливать признаки неиспользования земель населенных пунктов, в том числе садовых и огородных участков. Собственники будут должны начать их осваивать в течение трех лет. В текущий период такие нормы действуют только в отношении сельхозземель.

Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что ключевой задачей законопроекта является возвращение собственника на свой земельный участок. Важно, чтобы он привел его в нормальное состояние и использовал по назначению.

Как ранее сообщалось, в России, по данным ЕГРН, насчитывается 12,5 миллиона садовых участков и 540 тысяч — огородных.