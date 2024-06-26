Загородные дома в Подмосковье упали в цене

В прошлом месяце средняя цена загородного дома на вторичном рынке Подмосковья снизилась к апрелю на 6,3%, что является наиболее существенным падением средней стоимости за год. Цена достигла уровня в 9,83 млн рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на экспертов аналитического центра компании «Инком-Недвижимость».

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Эксперты связывают резкое снижение средней стоимости лота выходом из экспозиции более ликвидных и дорогостоящих объектов. Ситуация обусловлена весенней активностью покупателей на вторичном загородном рынке, поясняют собеседники.

По их словам, значение мая также уступает 3,5% уровню января этого года, когда средняя стоимость загородного лота была зафиксирована на отметке 10,19 млн рублей. Специалисты называют ценовую ситуацию на загородном рынке стабильной.

Ранее сообщалось, что, по данным федеральной компании «Этажи», россияне стали массово интересоваться покупкой дач. В сравнении с прошлым годом спрос на них вырос на 31%.