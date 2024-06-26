Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) по итогам первого полугодия 2024 года, уступив представителям Индии и Великобритании.

При этом с начала 2024 года отмечается рост интереса россиян к покупке коммерческой недвижимости в ОАЭ, сообщила журналистам директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

"По итогам первого полугодия 2024 года россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в ОАЭ, заняв третье место после Индии и Великобритании", - сказала она.



Как пояснили ТАСС в NF Group, в основу статистики легли сделки Земельного департамента Дубая (Dubai Land Department).

По данным аналитиков компании, за год интересы российских покупателей значительно изменились. Если в первой половине 2023 года 52% сделок совершалось для собственного проживания, то в первой половине 2024 года этот показатель снизился до 28%. Напротив, доля сделок, совершаемых для инвестиций, выросла с 38% до 72%, что свидетельствует о растущем интересе к коммерческой недвижимости. Большая часть сделок в ОАЭ в этот период была сосредоточена на рынках Дубая, Абу-Даби и Рас-Аль-Хайма (остров Аль-Марджан).

Как пояснила Ларина, по предварительным итогам первого полугодия 2024 года, ОАЭ заняли первое место среди популярных стран по объему спроса на зарубежную недвижимость со стороны россиян. На втором месте оказалась Венгрия, третье место разделили Кипр и Таиланд.